Wall Street contrastata, occhi a decisioni banche centrali

(Teleborsa) -con gli investitori che si muovono in maniera cauta in attesa dei dati sull'inflazione e della riunione delladella prossima settimana. Nel frattempo, la ha aumentato il tasso di riferimento overnight al 4,75%, il livello più alto degli ultimi 22 anni, contro attese degli analisti per tassi fermi al 4,50% nella riunione odierna.Sul è aumentato il deficit commerciale americano nel mese di aprile 2023, sono risultate ancora in diminuzione le domande di mutuo, e sono diminuite le scorte di greggio nell'ultima settimana.Guardando i, sale ilcon un +0,25%, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.278 punti. In ribasso il(-1,1%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,46%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+2,54%),(+1,51%) e(+1,30%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,28%),(-1,01%) e(-0,46%).Al top tra i(+3,83%),(+2,60%),(+2,05%) e(+1,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,74%. Giiù, che segna un -2,31%. negativa, che negozia con un -1,9%.è in ribasso, riportando un -2,63%.(+5,38%),(+4,06%),(+3,38%) e(+3,12%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,77%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,75%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,68%. In perdita, che scende del 4,67%.