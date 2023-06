Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari con banche e auto

ING

(Teleborsa) -grazie ai rialzi del settore bancario e automotive. Il sentiment complessivo non è stato particolarmente colpito dal fatto che l'sia, in quanto anche nel primo trimestre del 2023 (come in quello precedente) il PIL è diminuito dello 0,1%. Si tratta della prima contrazione di sei mesi dalla pandemia di Covid-19, ma il calo "è tuttavia così minimo e il mercato del lavoro è così forte che è difficile sostenere che si tratti di un ambiente recessivo", fanno notare gli analisti diL'è rivolta alla, dopo l'inatteso rialzo del costo del denaro in Australia e Canada negli scorsi giorni. La BCE si riunisce giovedì, con attese per un rialzo da 25 punti base, la Fed mercoledì, da cui il mercato si aspetta una pausa nella stretta, e la Bank of Japan venerdì, con aspettative per una politica monetaria invariata.Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,74%. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.967,2 dollari l'oncia. Perde terreno il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 71,4 dollari per barile, con un calo dell'1,55%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +169 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre ilsi attesta al 4,12%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,32%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,27%.Giornata di guadagni per la, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,81%, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che chiude la giornata in aumento dello 0,77% rispetto alla chiusura precedente. In frazionale progresso il(+0,43%); sulla parità il(-0,12%).di Piazza Affari,avanza del 2,30%. Salita per, che guadagna un +1,94%. Bene, con un +1,70%. Termina in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,51%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,71%. Male, con un -0,59%. Giù anche, con un ribasso dello 0,59%.Tra i(+3,87%),(+3,25%),(+2,39%) e(+2,22%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che termina le contrattazioni a -2,14%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,94%. Piccola perdita per, che chiude con un -1,6%. Giù anche, che registra un ribasso dell'1,39%.