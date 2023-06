UniCredit Bulbank, Fitch conferma BBB con outlook stabile

gruppo bancario italiano

(Teleborsa) -ha confermato il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) di(controllata con sede in Bulgaria del) a "" con outlook stabile e il suo Viability Rating (VR) a "bb+".L'agenzia di rating afferma che l'verso i livelli CEE, migliorando le opportunità delle banche bulgare di svolgere attività costantemente redditizie.Bulbank è una delle più grandi banche nel concentrato settore bancario bulgaro. Il profilo di business della banca è sostenuto da(circa il 19% degli asset del settore a fine 2022), in particolare tra le grandi imprese. Il modello di business di Bulbank è "rimasto resiliente a vari shock attraverso i cicli economici", si legge in una nota.