Mercati europei in stand-by

(Teleborsa) -, che si confermano a cavallo della parità, in una giornata povera di dati macro e in attesa della Fed la prossima settimana.Lieve calo dell', che scende a quota 1,076. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,46%), raggiunge 71,62 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +169 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,11%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,22%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,30%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,18%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04% sul; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 29.401 punti.Sulla parità il(-0,07%); sulla stessa tendenza, senza direzione il(-0,03%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,83%),(+1,82%),(+1,35%) e(+1,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,06%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,23%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,96%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+2,02%),(+1,91%),(+1,53%) e(+1,11%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,53%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,41%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,32%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,09%.