Newlat cede l'8,88% delle quote e pensa a nuove potenziali acquisizioni

Newlat Food

(Teleborsa) - Il management diha ceduto ad un gruppo di investitori istituzionali, tra i quali Helikon Investments e Banor,, al prezzo di Euro 5,80 per azione, sostanzialmente in linea con gli attuali corsi di mercato e con il prezzo di IPO.Gli stessi investitori hanno inoltre sottoscritto un contratto di opzione per l’acquisto, sotto determinate condizioni, della restante parte di azioni proprie in possesso della Società.L’accordo - si legge in una nota - nasce dalla volontà di supportare la strategia di crescita per linee esterne del Gruppo Newlat che nei tre anni successivi all’IPO ha avuto modo di dare piena visibilità, non solo di grande impegno e rigore nell’attività operativa, ma anche di un importante sviluppo dell’attività di crescita per linee esterne.Con tre importanti acquisizioni negli ultimi tre anni, il fatturato e l’ EBITDA del Gruppo sono più che raddoppiati rispetto ai valori mostrati in fase di quotazione, portando la Società ad accrescere il proprio profilo internazionale e a conquistare una posizione di leadership in tre grandi mercati come l’Italia, il Regno Unito e la Germania.Newlat Food è oggi impegnata a valutare diverse potenziali acquisizioni, tra cui quella di un operatore di primario standing sul mercato UK con un fatturato di oltre il miliardo di sterline.La vendita delle azioni proprie ed il conseguente consolidamento della base azionaria istituzionale "permette alla Società di incrementare la propria flessibilità finanziaria guardando soprattutto allema senza perdere di vista la continuazione del piano di buy-back".