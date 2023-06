Cava Group migliora forchetta prezzo per IPO al NYSE

(Teleborsa) -, società che gestisce una catena di ristoranti fast-casual in stile mediterraneo negli Stati Uniti, haper la sua(IPO) a Wall Street. Ora si aspetta che il prezzo delle 14.444.444 azioni ordinarie in offerta sia compreso tra 19 e 20 dollari per azione (rispetto ai 17-19 dollari ipotizzati in precedenza). Le azioni debutteranno giovedì sul(NYSE) con il ticker "CAVA".Assumendo che l'IPO si chiuda al punto medio della fascia di prezzo stimata, la società riceveràdi circa 260,8 milioni di dollari dalla quotazione. Cava intende utilizzare i proventi netti per l'e per scopi aziendali generali, si legge nel prospetto.Iltotale di Cava è passato da 45,4 milioni di dollari nel 2016 a 564,1 milioni di dollari nel 2022, per un CAGR del 52,2%. La società ha registrato unadi 59 milioni di dollari lo scorso anno, rispetto a -37,4 milioni nel 2021.