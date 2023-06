E' morto Silvio Berlusconi: dalla politica allo sport, una vita da protagonista

(Teleborsa) -L'ex Presidente del Consiglio si è spento oggi, lunedì 12 giugno 2023, all'ospedaldove era ricoverato da venerdìer accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. Avevadagli esordi comeallapassando per ilse ne va uno dei protagonisti assoluti dellDopo tre notti abbastanza tranquille, le condizioni di salute dell'ex premier e leader di Forza ItaliaAnche i figli e il fratellosono arrivati, in questi minuti,quella delche inizia la carriera da imprenditore negli anni Settanta. Poi l'intuizione che rivoluzionanegli anni 80 fonda la(oggi Mediaset) mettendo di fatto fine alNel febbraio del 1982, l'incontro conal qualefornisce ilche consente aTre anni più tardi nasce. Una riorganizzazione che permette la quotazione in Borsa nel 1996 e, nel 1998, l'ingresso nell'allora indice Mib30, delle società a maggior capitalizzazione. Nel 1997 Programma Italia si trasforma inNelfonda(al suo fianco) e nello stesso annoCon l'ingresso in politica iniziano anche leè ancheil suo nome è, infatti, indissolubilmente legato a quello deldiInsieme all'amico fidatoera oggi impegnato con ilche aveva rilevato nel 2018.sotto i riflettori anche le sueche dovranno raccogliere il testimone di unche - nel bene e nel maledelladel nostroIntanto, si moltiplicano i messaggi di cordoglio.un grande italiano ha deciso di salutarci proprio oggi. Chiedo un minuto di silenzio per Silvio Berlusconi". Così un commosso Matteo Salvini a Lesa per inaugurare la nuova sede della Guardia Costiera, alla notizia della morte di Silvio Berlusconi.Il ministro per la Pubblica amministrazione,, a Genova per il convegno "Facciamo semplice l'Italia", ha chiesto un minuto di raccoglimento appena appresa la notizia."Silvio Berlusconi ha fatto la storia in questo Paese", scrivei su Facebook. "Tanti - riprende - lo hanno amato, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica ma anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti. Oggi l'Italia piange insieme alla famiglia, ai suoi cari, alle sue aziende, al suo partito. A tutti quelli che gli hanno voluto bene il mio abbraccio più affettuoso e più sincero".un leader che ha lasciato un segno profondo nell'Italia degli ultimi decenni. Per tutti, oggi è il momento del cordoglio, della vicinanza alla sua famiglia e alla comunità di Forza Italia". Lo scrive in un tweet il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni."Tutto ci ha divisi e ci divide -Così la segretaria Pd,"Berlusconi ha fatto la storia del nostro Paese. La sua scomparsa segna uno di quei momenti in cui tutti, che siano stati vicini o lontani dalle sue scelte, si sentono coinvolti", scrivesu Twitter esprimendo vicinanza a