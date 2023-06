Iren, si dimette l'AD Gianni Vittorio Armani

Iren

(Teleborsa) -, multiservizi quotata su Euronext Milan, ha comunicato cheda consigliere, amministratore delegato e direttore generale. Contestualmente, Armani ha quindi rinunciato a ogni delega e potere conferitigli.In modo da assicurare stabilità e continuità alla gestione aziendale viene data applicazione al vigente- si legge in una nota - che contiene indicazioni in merito all'attribuzione delle deleghe tra gli altri amministratori esecutivi () nell'intervallo di tempo necessario all'individuazione, nel rispetto delle prerogative riservate al Comitato del Sindacato del Patto parasociale vigente tra soci pubblici, di un nuovo amministratore delegato.Nelle scorse ore diversi quotidiani hanno riportato che il CEO di, Flavio Cattaneo, avrebbeGianni Armani per la carica die responsabile Reti ed Innovazione.