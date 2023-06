Moderati guadagni alla Borsa di New York in attesa della Fed

Illumina

Nasdaq

Ares Acquisition Corporation

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, con i trader che sperano che lanella riunione di mercoledì.La giornata odierna è priva di dati macroeconomici in calendario, ma. Il focus sarà sulla riunione del FOMC di mercoledì, che dovrebbe concludersi con tassi fermi e segnali che il picco potrebbe non essere ancora stato raggiunto. Sul fronte dei dati, la lettura più importante è quella dell'inflazione di maggio, che sarà diffusa domani.Tra ici sono, dopo che il CEO Francis deSouza si è dimesso in una vittoria per l'investitore attivista Carl Icahn, e, che ha siglato un accordo per l'acquisizione di Adenza da Thoma Bravo per 10,5 miliardi di dollari in contanti e azioni ordinarie.Sul fronte delle, Cava Group ha alzato la forchetta per la sua offerta pubblica iniziale (IPO) sul New York Stock Exchange (NYSE), mentre X-Energy ha ridotto la valutazione della combinazione con la SPACa 1,8 miliardi di dollari da circa 2,1 miliardi di dollari.Per quanto riguarda i, ilsale dello 0,34% a 33.993 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.312 punti. Poco sopra la parità il(+0,55%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,35%).Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,1%; preced. 4,9%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,2%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 1,5%; preced. 2,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -451K barili).