Popolare Bari nomina nuovo CdA. Pasquale Casillo presidente

(Teleborsa) - L'di(Gruppo Mediocredito Centrale) ha nominato il nuovo, composto da: Pasquale Casillo, Presidente del Consiglio di Amministrazione; Simonetta Acri; Luciano Filippo Camagni; Cristiano Carrus; Elena De Gennaro; Grazia Dicuonzo; Francescopaolo Ranieri.Il nuovorisulta composto da: Ignazio Parrinello, Presidente; Monica Golini, Sindaco effettivo; Luigi Maria Rocca, Sindaco effettivo; Marcella Galvani, Sindaco supplente; Gandolfo Spagnuolo, Sindaco supplente.I nuovi organi sociali resteranno in carica per gli"Nell'esprimere il mio personale ringraziamento per la nomina ai vertici della capogruppo e della controllata - ha dichiarato Pasquale Casillo - non posso che manifestare l'entusiasmo e la motivazione con cui daremo grande impulso e supporto all'azione di rilancio della banca, avviata nell'ultimo biennio. Sono certo che riusciremo a rendere une, di conseguenza, all'intero paese".