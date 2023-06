Scuola, Anief: "Ci aspettiamo risposte su organici, reclutamento, mobilità"

(Teleborsa) -conta si possano ancora salvare la scuola e la continuità didattica. A seguito dell'accantonamento alla Camera dei deputati di diversi emendamenti prospettati per modificare ilil giovane sindacato ha presentato le sueSono diversi i punti: l'accesso diretto ai corsi abilitanti dei docenti "ingabbiati" e dei partecipanti ai concorsi straordinari; il reintegro dei docenti licenziati, come i dirigenti scolastici, che hanno superato la formazione e l'anno di prova; l'organico aggiuntivo ATA, indispensabile per gestire gli importanti fondi del PNRR assegnati alle scuole."Non arrestiamo la nostra battaglia – afferma– e continueremo fino all'ultimo a lottare anche per le immissioni in ruolo da tutte le Gps, per l'idoneità di chi ha partecipato al concorso straordinario bis con successiva stabilizzazione, per le graduatorie concorsuali da allargare a tutti gli abilitati all'insegnamento, per le abilitazioni da attivare in fretta tenendo conto di chi ha fatto tanto precariato. Tra i temi sollevati dal sindacato ci sono anche le graduatorie dell'ultimo concorso ordinario e la mobilità interprovinciale sui docenti altrimenti immobilizzati".