Seduta positiva per i mercati europei in attesa della BCE

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Il clima è comunque attendista, in quanto l'attenzione degli investitori resta focalizzata sulle, con il meeting della Federal Reserve che terminerà mercoledì, quello della Banca centrale europea (BCE) giovedì e quello della Bank of Japan (BoJ) venerdì. In particolare, Francoforte dovrebbe confermare il proprio atteggiamento di contrasto all'inflazione con ulteriori rialzi dei tassi nei prossimi mesi.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,075. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. Forte riduzione del(Light Sweet Crude Oil) (-3,45%), che ha toccato 67,75 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +159 punti base, con ilche si posiziona al 3,97%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,93%, resta vicino alla parità(+0,11%), e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,52%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dello 0,91% sul; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 29.558 punti.Buona la prestazione del(+1,29%); sulla stessa tendenza, su di giri il(+1,67%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,14%),(+3,06%),(+1,96%) e(+1,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che termina le contrattazioni a -1,83%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,4%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,33%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,19%.del FTSE MidCap,(+5,86%),(+5,39%),(+5,15%) e(+4,01%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -2,57%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,24%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,50%. Piccola perdita per, che termina con un -1,33%.