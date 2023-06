IWB: Simone Strocchi torna in CdA, Gabriella Fabotti Investor Relations Manager

Italian Wine Brands

(Teleborsa) - Ildi(IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, ha nominato per cooptazionealla carica di. La nomina segue le dimissioni di Pier Paolo Quaranta, comunicate a fine aprile.Il nuovo amministratore si qualifica come, detenendo 250.844 azioni IWB per tramite della società "Sip of Italy srl" e 2.000 azioni personalmente."Siamoin CdA di Simone Strocchi, che era già stato nostro consigliere e vice-presidente sin dalla quotazione della società - ha comunicato l'- La sua competenza ed esperienza in ambito di finanza e di M&A sarà di grande aiuto alla società per la sua evoluzione futura. Simone è sempre stato vicino ed ha sempre creduto nel progetto imprenditoriale di IWB, ne ha promosso la quotazione nel 2015, ed ha supportato le maggiori decisioni di crescita del gruppo con le cinque acquisizioni portate con successo a termine negli ultimi cinque anni".Inoltre, il consiglio di amministrazione ha nominato, attuale CFO, nel ruolo di nuovodella società.