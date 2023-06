Listini europei prudenti con occhi a inflazione USA e banche centrali

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Recordati

Prysmian

Tenaris

Interpump

Enel

BPER

Banco BPM

Hera

MFE A

MFE B

De' Longhi

Rai Way

Zignago Vetro

Carel Industries

Salcef Group

Antares Vision

(Teleborsa) -. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Gli investitori sono focalizzati sulle riunioni dellee sui, dopo che la Banca centrale cinese ha inaspettatamente tagliato il tasso ufficiale di riferimentoSul, non sono arrivate grandi sorprese in mattinata. I prezzi al consumo nazionali spagnoli sono cresciuti del 3,2% nei 12 mesi fino a maggio, mentre quelli tedeschi del 6,1%. Diminuisce il tasso di disoccupazione nel Regno Unito, che si attesta al 3,8% ad aprile. È migliorato inaspettatamente il morale degli investitori tedeschi a giugno.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,35%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,39%. Giornata di forti guadagni per il(Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,89%.Invariato lo, che si posiziona a +159 punti base, con ilche si attesta al 3,97%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,12%, poco mosso, che mostra un -0,06%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,01%.Sosta sulla parità la, con ilche si attesta a 27.383 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 29.538 punti, sui livelli della vigilia. Poco sopra la parità il(+0,31%); sulla parità il(+0,09%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,84%),(+2,06%),(+1,61%) e(+1,38%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,21% (dopo una serie di nomine da parte del nuovo CEO Flavio Cattaneo).Tentenna, che cede l'1,21%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,20%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,04% (dopo l'uscita del CEO Gianni Vittorio Armani per andare a ricoprire il ruolo di Head of Enel Grids).Al Top tra le azioni italiane a(+9,79%, ancora in rialzo dopo la morte del fondatore Silvio Berlusconi),(+7,17%),(+4,40%) e(+3,14%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,38% (soffrendo il downgrade di Berenberg a Hold).Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,97%.scende dell'1,90%. Calo deciso per, che segna un -1,71%.