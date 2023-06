Mercati europei positivi. Focus su banche centrali

S&P-500

(Teleborsa) -che hanno ritrovato la strada del rialzo dopo il calo dell'inflazione statunitense che lascia sperare su una pausa della Fed in materia di tassi di interesse. Intanto a Wall Street l'segna un aumento dello 0,59%.Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 1,079. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.942,7 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+3,05%), che raggiunge 69,16 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +155 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,97%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,83%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,32%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,56%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,57%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 29.734 punti.In denaro il(+0,86%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il(+0,61%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,07%),(+2,62%),(+2,39%) e(+2,17%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,67%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,55%.Tra i(+13,39%),(+7,38%),(+6,48%) e(+2,90%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,86%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,59%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,27%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,29%.