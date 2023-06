Scuola, Anief: "Siglata intesa che proroga contratto su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie"

(Teleborsa) - "Finalmente quanto richiesto da Anief già dall'anno scorso trova applicazione in questa nuova intesa. Anche i neoimmessi in ruolo da prima fascia GPS sostegno e da concorso straordinario bis, anche se a tempo determinato, potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione in formato cartaceo. Commenta così llaSi dovrebbe partire il 15 giugno per docenti e ATA, chiusura per tutti il 4 luglio, ma il sindacato ha chiesto all'amministrazione più tempo e la stessa ha comunicato che farà sapere a stretto giro."Quanto orgoglio quando anche per 30 mila persone, colleghe, docenti – sottolinea il– si riesce a far trionfare un diritto: quello di vivere per un anno con i propri figli e familiari, rispettare la Costituzione con l'assegnazione provvisoria negata l'anno scorso. Grazie alla firma di Stefano Cavallini per la delegazione e a tutti i segretari generali Anief oggi questo è possibile. Siamo soddisfatti di questo importantissimo risultato lo avevamo richiesto a pieni polmoni anche l'anno scorso, ma non eravamo come quest'anno seduti al tavolo di contrattazione e la differenza si è vista nella firma di questa intesa che apre anche ai docenti neoassunti a tempo determinato così come successe per gli ex FIT, anch'essi assunti negli scorsi anni a tempo determinato".Lasarà comunque subordinata al superamento del percorso annuale di formazione e prova nell'a.s. 2022/23. Riprese anche leEssendo stato eliminato il principio del referente unico sarà possibile per tutti i beneficiari dichiarare la precedenza per l'assistenza a familiare disabile grave.Glipresenteranno domande cartacee. Anche i DSGA potranno partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione."Dobbiamo essere contenti per quello che abbiamo ottenuto in questa sessione negoziale – conclude– abbiamo chiesto anche in queste operazioni di assegnazione/utilizzazione, cosi come richiesto con forza e ottenuto nell'ordinanza sui trasferimenti qualche mese fa, il rispetto delle modifiche della legge 104. Così come continuiamo ad essere attenti alle proposte dei DSGA".Ora – evidenzia l'– "restano solamente da aggiornare eventualmente i Contratti Integrativi Regionali (CIR) sulle materie di loro competenza per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie".Le domande cartacee provinciali vanno presentate all'ufficio scolastico della provincia di titolarità, quelle interprovinciali, invece, all'ufficio scolastico della provincia richiesta e, per conoscenza, a quello della provincia di titolarità.