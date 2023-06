Tonica Wall Street in attesa della Fed, Apple su nuovi massimi storici

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Apple

Informatica

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

energia

Intel

Boeing

Cisco Systems

Apple

Chevron

Procter & Gamble

Merck

Salesforce

Broadcom

AirBnb

Intel

Globalfoundries

Diamondback Energy

eBay

Kraft Heinz

Activision Blizzard

(Teleborsa) -, che mostra sulun rialzo dello 0,56%, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dello 0,93% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. In netto miglioramento il(+1,76%); sulla stessa linea, buona la prestazione dell'(+1,05%).La sessione positiva è arrivata mentre cresceva la speranza che lasalterà un aumento dei tassi alla sua prossima riunione politica monetaria, che inizierà martedì e si conclude mercoledì.Le azionihanno chiuso, una settimana dopo aver raggiunto il nuovo traguardo su base intraday. La scorsa settimana, il produttore di iPhone ha presentato il suo, la sua prima nuova linea di prodotti dal 2014.(+2,07%),(+1,74%) e(+1,20%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,97%.Tra i(+5,52%),(+1,97%),(+1,65%) e(+1,56%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,96%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,78%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,77%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,75%.Al top tra i, si posizionano(+6,31%),(+5,71%),(+5,52%) e(+4,83%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,92%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,51%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,81%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,76%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,1%; preced. 4,9%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,2%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 1,5%; preced. 2,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -451K barili)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0%; preced. 0,2%)14:30: PhillyFed (atteso -13,5 punti; preced. -10,4 punti).