doValue, patto parasociale tra Fortress e Bain Capital per nomine in CdA

doValue

(Teleborsa) -, quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha comunicato che veicoli afferenti a fondi gestiti da- e titolari rispettivamente di 20.040.000 e 10.863.638 azioni (corrispondenti rispettivamente ad una quota pari a 25,05% e pari a 13,58%) - hanno sottoscritto unIl patto ha ad oggetto: ledal CdA afferente alla lista di Fortress; la proposta di nomina per cooptazione di un nuovo consigliere indicato da Bain Capital alla prima riunione utile del CdA; la cooperazione per raggiungere un accordo su, e, in caso tale accordo sia raggiunto, presentare unada parte di Fortress e Bain Capital per la prossima nomina degli organi sociali.