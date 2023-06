Wall Street debole nel giorno della Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

finanziario

energia

sanitario

Nike

Chevron

Verizon Communication

Cisco Systems

United Health

Honeywell International

Intuitive Surgical

Netflix

Old Dominion Freight Line

Dollar Tree

Marvell Technology

Enphase Energy

Rivian Automotive

Atlassian

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,35%, interrompendo la serie di sei rialzi consecutivi, iniziata il 6 di questo mese, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,27%, portandosi a 4.381 punti. In frazionale progresso il(+0,35%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,28%).Oggi la banca centrale annuncerà una pausa sui tassi d'interesse, ma ciò non significa che deciderà di mettere fine al ciclo restrittivo, visto che l'inflazione è ancora al di sotto del suo target.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,83%),(+0,64%) e(+0,53%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,91%.Tra i(+3,02%),(+1,03%),(+1,01%) e(+0,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,99%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,64%.(+2,57%),(+1,57%),(+1,46%) e(+1,42%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,86%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,78%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,54%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,48%.