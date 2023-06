A2A, CdA fissa emolumenti per vertici e comitati

A2A

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, multi-utility italiana quotata su Euronext Milan, hae iin continuità con il passato e in coerenza con la politica di remunerazione. La delibera è arrivata su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine e con il parere favorevole del Collegio SindacaleIn particolare, alè attribuito un compenso lordo annuo di 250.000 euro (oltre agli oneri di lordizzazione pari a circa 25.235,50 euro), senza alcuna componente variabile.All'è attribuito un compenso lordo annuo di 120.000 euro e un compenso variabile lordo annuo, legato al raggiungimento di obiettivi previsti dal Piano Incentivi, fino ad un valore massimo di 80.000 euro.Alè attribuito un compenso lordo annuo di 40.000 euro per l'incarico di riporto funzionale dell'Internal Audit.