Borse europee negative dopo decisione BCE e allarme inflazione

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Fineco

Italgas

STMicroelectronics

Interpump

Pirelli

Seco

doValue

Ariston Holding

MFE A

Juventus

MFE B

Buzzi Unicem

(Teleborsa) -dopo che la ha alzato i tassi e ha segnalato che la sua campagna di inasprimento monetario non è finita poiché le pressioni inflazionistiche persistono."Ledel consiglio garantiranno che i tassi di interesse vengano riportati aper consentire un tempestivo ritorno dell'inflazione al target del 2%", si legge nello statement diffuso da Francoforte, dopo aver alzato i tassi di 25 punti base al livello più alto in oltre due decenni.Ieri laha lasciato invariati i tassi dopo 10 aumenti consecutivi, lasciando però aperta la possibilità di nuovi aumenti già dal meeting di luglio.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,088. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,50%. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,66%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +158 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,12%.scivola, con un netto svantaggio dello 0,84%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,06%.Sessione negativa per, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,86%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilperde lo 0,90%, continuando la seduta a 29.701 punti. In rosso il(-1,39%); sulla stessa linea, in discesa il(-1,03%).tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno,ottiene un +0,96%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,12%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,34%.scende del 2,22%. Calo deciso per, che segna un -2,05%.del FTSE MidCap,(+1,64%),(+1,47%) e(+0,58%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,08%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,45%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,39%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,21%.