Borse europee negative ma senza scossoni dopo decisione BCE

(Teleborsa) -alladi alzare i tassi di interesse di 25 punti base, centrando le attese del mercato. Gli scambi sulla maggior parte degli Eurolistini sono tornati sugli stessi livelli della mattinata dopo un lieve peggioramento ai minimi di seduta immediatamente successivo all'annuncio di Francoforte.La presidente della BCEha ribadito che c'èper riportare l'inflazione verso il target e ha affermato - durante la conferenza stampa - che "molto probabilmente continueremo ad alzare i tassi nel prossimo meeting e non stiamo pensando a una pausa".L'è in aumento (+0,96%) e raggiunge quota 1,093. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.957,1 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,29%.Invariato lo, che si posiziona a +156 punti base, con ilche si attesta al 4,06%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, composta, che cresce di un modesto +0,34%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,51%.Prevale la cautela a, con ilche termina la seduta con un leggero calo dello 0,28%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che chiude la giornata sotto la parità a 29.870 punti. In discesa il(-0,97%); sulla stessa tendenza, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,47%.di Piazza Affari, ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,57% (dopo che Jefferies ha migliorato il giudizio a Hold da Underperform).avanza del 2,28%. Performance positiva per, che mostra un rialzo dello 0,73%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,41% (dopo la presentazione del nuovo piano industriale ). Piccola perdita per, che termina con un -1,48%. Tentenna, che cede l'1,47%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,44%.Tra i(+3,38%),(+2,49%),(+1,06%) e(+0,80%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,95%. Pesante, che segna una discesa di ben -3,9 punti percentuali.scende del 3,23%. Calo deciso per, che segna un -3,04%.