Iren, offerta non vincolante per alcune attività di Egea

Iren

A2A

(Teleborsa) -, multiservizi quotata su Euronext Milan, ha formulato un', in assenza di esclusiva, per alcune attività della multiutilityL'offerta, previo completamento della due diligence, "prevedrebbe il, salvaguardando i livelli occupazionali e valorizzando anche il possibile coinvolgimento finanziario degli istituti bancari creditori della multiutility albese", si legge in una nota.L'operazione, che comporterebbe un'esposizione finanziaria contenuta per Iren, è stata definita in modo da permettere ladel gruppo così come già comunicato ai mercati e nel rispetto dei target previsti dal Piano Industriale al 2030.Poche ore faha comunicato diper presentare alcuna offerta rispetto alla possibile acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale di Egea.