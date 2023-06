TPS acquisisce il 100% di HB Technology

TPS

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei servizi tecnici e ingegneristici in campo aeronautico con particolare focus sul segmento elicotteristico, ha, azienda operativa nella fornitura di servizi d'ingegneria per il settore aerospaziale e nella produzione e assemblaggio di parti e assiemi aeronautici.La società ha la propria sede legale a Gallarate oltre ad una sede operativa a Roma ed uno stabilimento a Faggiano (TA). Con un organico a fine anno di 83 dipendenti, nel 2022 HB ha registratoAttraverso questa acquisizione TPS consolida la sua presenza nel settore della- sia sul polo di Gallarate che, in particolare, su quello di Roma - e avvia un progetto di integrazione tra le attività d'ingegneria e"Proseguendo nel percorso di crescita e consolidamento, siamo molto soddisfatti di annunciare al mercato l'integrazione delle competenze di HB all'interno del gruppo TPS - ha commentato l'- Attraverso questa operazione puntiamo a rafforzare la nostra presenza nel settore della progettazione aeronautica e spaziale, oltre che dotarci di uno stabilimento produttivo specificatamente indirizzato ai fabbisogni dell'industria aeronautica".