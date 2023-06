Wall Street positiva, focus su Fed e vendite al dettaglio

Dow Jones

(Teleborsa) -, all'indomani della decisione della Fed di lasciare i tassi invariati e dopo la diffusione di alcuni importanti dati macroeconomici. La riunione del FOMC si è conclusa, come atteso, con tassi fermi a 5,25%, ma anche con una sorpresa hawkish per il picco dei tassi (consenso per più di un rialzo). Nella discussione sul sentiero dei tassi, Powell ha evidenziato le tre variabili rilevanti per la Fed: la velocità dei rialzi, il livello del punto di arrivo e la durata della pausa dopo il picco.Giornata ricca di dati macroeconomici. Ledi maggio sono aumentate , contro attese per un calo, mentre la è diminuita nello stesso mese, contro aspettative per un leggero aumento. L'indice Empire della NY Fed è stato in miglioramento a maggio, mentre l'indice della Philadelphia Fed di giugno è sceso oltre le attese.Guardando ai, ilavanza a 34.367 punti; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,81% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 4.408 punti. Guadagni frazionali per il(+0,63%); con analoga direzione, positivo l'(+0,87%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,38%),(+1,27%) e(+1,10%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,70%),(+2,53%),(+1,66%) e(+1,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,92%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,89%.Tra i(+4,04%),(+3,41%),(+3,41%) e(+3,39%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,54%.scende del 3,26%. Calo deciso per, che segna un -2,94%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,67%.