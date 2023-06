Mercati europei tonici dietro Wall Street

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. Sulla borsa Newyorkese, si muove vicino alla parità l'A condizionare l'andamento della seduta è anche la volatilità provocata dalle cosiddette "quattro streghe", le scadenze di future e opzioni su azioni e indici per 4.200 miliardi di dollari a livello globaleSul mercato valutario, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,093. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.958,6 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 70,97 dollari per barile.Scende molto lo, raggiungendo +148 punti base, con un deciso calo di 8 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,95%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,41%, senza slancio, che negozia con un +0,19%; tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,34%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,47%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 30.012 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,06%),(+2,64%),(+2,56%) e(+2,19%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,15%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,14%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,6%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,55%.Tra i(+2,87%),(+2,82%),(+2,51%) e(+2,21%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,45%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,81%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,63%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,57%.