Positiva Wall Street, vola Virgin Galactic

Virgin Galactic

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

beni industriali

sanitario

Microsoft

Amgen

Verizon Communication

Cisco Systems

CrowdStrike Holdings

Autodesk

T-Mobile US

Paypal

Warner Bros Discovery

Marriott International

Advanced Micro Devices

KLA-Tencor

(Teleborsa) - Partenza positiva per la borsa di Wall Street dove si mette in evidenza il titolo didopo l'annuncio del suo primo volo spaziale commerciale suborbitale, che avverrà tra il 27 e il 30 giugno.Sullo sfondo resta il focus sulla banca centrale americana dopo la decisione di lasciare i tassi invariati e dopo la diffusione di alcuni importanti dati macroeconomici.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un rialzo dello 0,40%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.445 punti. Leggermente positivo il(+0,44%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,41%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,73%),(+0,68%) e(+0,47%).Tra i(+3,19%),(+2,77%),(+1,99%) e(+1,90%).(+3,80%),(+3,69%),(+3,68%) e(+3,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,95%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,63%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,43%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,66%.