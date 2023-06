Calderone: tema famiglia "centrale", azioni a sostegno non sono finite

(Teleborsa) - "L'assegno d'inclusione non è esaustivo degli interventi che saremo chiamati a fare" anche perché ". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo ad un convegno organizzato dall'Inps. "Siamo consapevoli - ha aggiunto il ministro - che c'è bisogno di sostenere le famiglie anche dal punto di vista finanziario".Calderone ha anche detto che "Sul"Ad oggi sono già arrivate domande per oltre 5mila lavoratori e per 3.500 lavoratori autonomi professionisti" e "avranno risposte contemporanee". Inoltre, "dalla prossima settimana arriveranno anche i pagamenti"."Nelle prossime ore s'insedierà il nuovo commissario straordinario,, e consentitemi di dire che ho proposto al presidente del Consiglio questo nome, insieme a quello del commissario straordinario dell'Inail D'Ascenzo, con la consapevolezza che si tratta di due professionisti di valore e qualità", ha detto Calderone. "Per me - ha aggiunto - è importante aver indicato come commissario straordinario dell'Inps una professionista di valore,