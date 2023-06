Wall Street, rally perde slancio. Focus su dichiarazioni Powell

Bank of America

(Teleborsa) -, con glie valutano le. La lotta della Fed per riportare l'inflazione al suo obiettivo del 2% "ha ancora molta strada da fare", ha detto Jerome Powell in una testimonianza preparata per l'audizione al Congresso. Ha anche sottolineato che "quasi tutti i membri del FOMC prevedono che sarà opportuno alzare ulteriormente i tassi di interesse entro la fine dell'anno".L'audizione odierna è ladella settimana, in occasione del Semiannual Monetary Policy Report to the Congress."Il recente upside delle azioni statunitensi ha lasciato molti investitori a grattarsi la testa alla ricerca di una giustificazione fondamentale. Vediamo segni di una", hanno scritto gli analisti di, secondo i quali "la Fed sta solo aumentando i rischi, a nostro avviso, non alzando i tassi la scorsa settimana nonostante abbia cercato di sembrare (e probabilmente dovendo rimanere) hawkish".Tra le poche società che hanno diffuso laprima dell'apertura del mercato, c'è il colosso delle spedizioni, che sta tagliando i costi per proteggere i profitti man mano che la domanda diminuisce, e ha dichiarato che le continue "sfide della domanda" l'hanno spinta a mettere a terra altri 29 aeromobili nell'anno fiscale iniziato il 1 giugno.Per quanto riguarda i titoli interessati dallebeneficia dell'upgrade di Wolfe Research a "outperform" da "peer perform" edell'upgrade di BMO Capital a "outperform" da "peer perform", mentre ha subito un downgrade da parte dia "equal weight" da "overweight".Guardando ai, illima lo 0,42%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.372 punti. Leggermente negativo il(-0,38%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,36%).Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -216,9 Mld $; preced. -206,8 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 260K unità; preced. 262K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,8%; preced. -0,6%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,25 Mln unità; preced. 4,28 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -3,4%).