Maturità, seconda prova: al classico studenti alle prese con Seneca

(Teleborsa) -è un brano di Seneca che mostra all'amico Lucilio come i precetti della filosofia possano guidare alla virtù in mezzo ai falsi valori, il testo deciso dal ministero dell'Istruzione per la seconda prova,) sono tornati sui banchi per la seconda prova che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Ieri la prima prova di italiano - nelle tracce per il tema si andava daLatino, dunque, al Liceo classico, Matematica al Liceo scientifico, Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing", Progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio" alcune delle discipline sulle qualiPer quanto riguarda gli 8 quesiti dellae - combinati con alcuni di geometria (es, dimostrazioni su triangoli e parallelepipedi) e di geometria analitica. Infine - rende noto Skuola.net -, un quesito sul calcolo delle probabilità, inerente unE, nelle scorse ore, agli studenti impegnati in quella che è considerata da sempre la prima grande prova anche di vita , è arrivato anche il messaggio di incoraggiamento della ha detto la presidente del Consiglio intervenendo nella diretta web “Notte prima degli esami”, inviando un personale augurio a tutti i maturandi.Vale la pena di vivere e di leggere quel libro con tutta l’intensità possibile".