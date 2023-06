Wall Street è debole mentre funzionari Fed ripetono messaggi hawkish

Darden Restaurants

Diamondback Energy

(Teleborsa) -, anche se migliora nel corso della seduta, con il presidente della Fedche ha ribadito - parlando alla commissione bancaria del Senato - la sua opinione secondo cui èquest'anno per contenere le pressioni sui prezzi. Poco prima(che fa parte del Board Fed) aveva detto che sono necessari ulteriori aumenti dei tassi ufficiali per riportare l'inflazione all'obiettivo.Sul, sono risultati stabili le nuove richieste di sussidio alla disoccupazione, è aumentato il deficit delle partite correnti americano nel 1° trimestre, è peggiorato il leading indicator a maggio e sono diminuite le scorte di greggio nell'ultima settimana.Deboli, che hanno diffuso laprima dell'apertura del mercato. Sale invece, dopo che il Times ha scritto che potrebbe fare un'offerta per il gruppo britannico di alimentari onlineTra i titoli interessati dalleci sono(downgrade di Morgan Stanley a equal weight),(upgrade di Deutsche Bank a buy) e(downgrade di Morgan Stanley a underweight).Tra iilsi attesta a 33.924 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.370 punti. In moderato rialzo il(+0,63%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,32%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+1,08%),(+0,56%) e(+0,50%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,26%),(-0,72%) e(-0,69%).Tra i(+1,49%),(+1,16%),(+1,14%) e(+1,08%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,23%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,12%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,53%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,52%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,86%),(+3,63%),(+3,32%) e(+2,43%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,13%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,04%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,86%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,85%.