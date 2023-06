Green Oleo verso la quotazione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) -, società cremonese attiva nel campo della chimica verde da fonti rinnovabili, ha avviato l'iter per la(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 7 luglio, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi.è l'Euronext Growth Advisor e lo Specialist. Il bookbuilding è stato avviato con un intervallo di prezzo indicativo di 1,45-2,00 euro per azione.La società è. È stata costituita nel 2012, nel contesto dell'acquisto da parte della famiglia Buzzella dell'intero capitale, mediante conferimento di un ramo di azienda storicamente attivo fin dal 1925 nella produzione oleochimica e precedentemente di proprietà di Croda Cremona. La società utilizzadel territorio, quali i by products delle lavorazioni dell'industria alimentare, che vengono sottoposte a processi chimici per ottenere molteplicioleochimici.Green Oleo opera nellodi Cremona, in una superficie di 64.000 mq (di cui circa 20.000 mq coperti) dove sono impiegate 75 risorse, con una capacità produttiva annua di 65.000 tonnellate di cui 50.000 di acidi grassi e glicerine e 15.000 di esteri. Isono realtà industriali operanti in molteplici settori quali detergenza, elastomeri, candele, vernici, gomma e pneumatici, personal care e cosmesi, che attraverso ulteriori lavorazioni specifiche per il settore di destinazione realizzano i prodotti finali destinati al consumatore.Green Oleo ha realizzato unal 31 dicembre 2022 pari a 80,8 milioni di euro (generato per il 41,4% in Italia e per il 58,6% all'estero)Il, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, è composto da 3 membri: Beatrice Buzzella (presidente), Francesco Buzzella (amministratore delegato), Angelo Facchinetti (amministratore indipendente).Prima dell'ammissione ilè controllato da: BB S.r.l. (società riconducibile a Beatrice Buzzella) per il 40%; FB S.r.l. (società riconducibile all'amministratore delegato Francesco Buzzella) per il 40%; PIEMA S.r.l. (società partecipata da Beatrice Buzzella, Francesco Buzzella, Carlo Alberto Tagliaferri, Ludovica Tagliaferri, Edoardo Tagliaferri, Federico Buzzella, Lucrezia Buzzella) per il 20%.Saranno presenti(3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di BB S.r.l. e FB S.r.l. convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo."La nostra società pone una, nello sviluppo dell'economia circolare e della chimica verde - ha commentato l'AD Francesco Buzzella - Risultati che sono stati riconosciuti e concretizzati dall'attribuzione di 10 certificazioni in ambito di sostenibilità e qualità. La quotazione ci consentirà di consolidare la nostra presenza nei mercati attualmente serviti, ma anche di ampliare il portafoglio prodotti e la capacità produttiva mediante"."La scelta della Green Leo di quotarsi sull'EGM è stata una dettata dal desiderio e dalla- ha dichiarato la presidente Beatrice Buzzella - La nostra è una operazione a valenza industriale ma che vuole lanciare anche una sfida culturale: superare il significato di byproduct come sottoprodotto e cominciare a guardarlo come una vera e propria materia prima. Un'azienda che entra in Borsa lo fa per espandersi e svilupparsi. Ma Green Leo ha un'ambizione in più: dimostrare che c'è un modo davvero sostenibile per fare business e generare valore".