Perdite a Wall Street dopo i messaggi hawkish della Fed

Carmax

Virgin Galactic

Starbucks

Dow Jones

indice americano

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

energia

materiali

Visa

Merck & Co

Salesforce

Cisco Systems

Goldman Sachs

Caterpillar

CoStar

Constellation Energy

Intuit

Ross Stores

PDD Holdings

JD.com

Lucid

Marvell Technology

(Teleborsa) -, con ila causa delledi interesse espresse dal presidente della Federal Reserve Jerome Powell nella sua testimonianza al Congresso. Ieri, Powell nell' audizione alla commissione bancaria del Senato ha ripetuto che la decisione di mantenere i tassi fermi a giugno non è una pausa, ma un rallentamento del ritmo di rialzo dei tassi che "permette di dare più tempo per le decisioni" ancora da prendere. Secondo Powell, i tassi sono vicini al picco, maSul, gli hanno indicato che le società statunitensi hanno segnalato un'ulteriore espansione dell'attività commerciale alla fine del secondo trimestre, sebbene il tasso di crescita sia rallentato ai minimi di tre mesi. Le aziende manifatturiere hanno riportato una nuova contrazione della produzione, mentre i fornitori di servizi hanno visto una ripresa più lenta, ma ancora solida, dell'output.Tra i, vola, che ha registrato una trimestrale oltre le attese grazie al taglio dei costi, e affonda, che ha annunciato che potrebbe offrire "di tanto in tanto" azioni ordinarie fino a 400 milioni di dollari con una offerta "at the market"., dopo che il sindacato della società statunitense ha affermato che più di 150 negozi e 3.500 lavoratori saranno in sciopero la prossima settimana, dopo che la società ha vietato le decorazioni del mese del Pride nei suoi punti vendita.Guardando ai, ilsta lasciando sul parterre lo 0,44%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di cinque ribassi consecutivi; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 4.362 punti. In lieve ribasso il(-0,61%); con analoga direzione, in frazionale calo l'(-0,43%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei(-1,02%),(-0,99%) e(-0,85%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva significativa, a parteI più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -1,79%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,25%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,18%.Al top tra i, si posizionano(+1,31%),(+1,21%),(+1,19%) e(+1,05%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,23%. Scende, con un ribasso del 5,22%. Crolla, con una flessione del 3,93%.scende del 3,23%.