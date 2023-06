Clearing, Euronext cede quota dell'11,1% in LCH per 111 milioni di euro

Euronext

(Teleborsa) -, la principale infrastruttura di mercato paneuropea, ha siglato undell'11,1% in(clearing house controllata dal) a LCH Group Holdings Limited per. Il completamento dell'operazione è previsto per i primi di luglio 2023.Di conseguenza, nel terzo trimestre del 2023 Euronext sosterrà undi circa, che sarà esentasse. Al 31 dicembre 2022, Euronext registrava un valore contabile di 70,6 milioni di euro per la sua partecipazione dell'11,1% in LCH SA.Questa transazione deriva dalla notifica da parte di LCH Group a Euronext dell'esercizio della suadella partecipazione dell'11,1% di Euronext in LCH SA, a seguito della risoluzione anticipata dell'accordo di compensazione dei derivati esistente tra Euronext e LCH SA annunciato il 16 gennaio 2023 Il prezzo è stato definito da un esperto indipendente, nel rispetto dei termini pre-concordati per il riacquisto. Euronext e LCH SA "si impegnano adi compensazione da LCH SA a Euronext Clearing", si legge in una nota.