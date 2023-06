Europa cauta insieme a Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l', che riporta un cauto -0,17%.A condizionare il corso dei listini azionari sono ancora una volta le tensioni geopolitiche dopo le vicende russe del weekend ed i timori per il rallentamento dell'economia globale dopo la nuova tornata di rialzi dei tassi da parte delle banche centrali. Focus sulle indicazioni che arriveranno dal Forum BCE di Sintra che si apre in queste ore e proseguirà fino al 28 giugno.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,20%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,31%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,21%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +156 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,86%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,11%, poco mosso, che mostra un -0,11%, e composta, che cresce di un modesto +0,29%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 27.243 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 29.286 punti.di Piazza Affari,avanza del 2,04%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,17%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,11%.avanza dell'1,02% grazie alla conferma della valutazione a Buy da parte di banca Akros.I più forti ribassi, invece, si verificano su-4,68% insieme al settore della difesa in forte ribasso sui mercati del Vecchio Continente con il caos in Russia dopo il colpo di stato fallito sabato del leader della Wagner Prigozhin.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,49%.scende dell'1,68%.Calo deciso per, che segna un -1,62%.del FTSE MidCap,(+3,37%),(+1,37%),(+1,00%) e(+0,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,19%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,65%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,47%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,27%.