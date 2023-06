Mercati europei cauti tra incertezze Russia e prospettive di crescita

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari. Gli investitori si trovano infatti a valutare ildei mercenari del gruppo Wagner nel fine settimana ine le possibili implicazioni per la guerra in Ucraina Un mercato del lavoro robusto, gli effetti delle misure fiscali e la prospettiva di ulteriori aumenti dei tassi ha portatoa modificare le previsioni sul, portandole allo 0,6% dallo 0,3, mentre le previsioni per il 2024 sono state marginalmente ridotte.Sul fronte macroeconomico, ilper il secondo mese consecutivo a giugno, secondo quanto emerso dal sondaggio dell'IFO Institute Lieve calo dell', che scende a quota 1,091. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,56%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il(Light Sweet Crude Oil) che scambia a 69,54 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +155 punti base, con ilche si posiziona al 3,85%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,24%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16% sul, mentre, al contrario, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 29.213 punti.Poco sotto la parità il(-0,58%); con analoga direzione, in rosso il(-0,95%).di Milano, troviamo(+1,08%),(+0,94%),(+0,69%) e(+0,64%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,79% (in linea con il comparto europeo dopo le notizie del fine settimana in Russia). Scivola, con un netto svantaggio del 2,40%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,36%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,21%.del FTSE MidCap,(+3,80%, dopo i contratti petrolchimici per 2 miliardi di dollari in Arabia Saudita),(+1,37%),(+1,33%) e(+1,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,87%.scende del 2,56%. Calo deciso per, che segna un -1,96%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,96%.