Wall Street cauta. Focus su banche centrali

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

sanitario

Intel

Merck

Visa

Cisco Systems

Walgreens Boots Alliance

Goldman Sachs

Salesforce

Sirius XM Radio

Adobe Systems

Meta Platforms

Constellation Energy

JD.com

Lucid

Atlassian

Rivian Automotive

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street avvia la prima seduta della settimana con l'attenzione degli investitori che resta concentrata sulle banche centrali: la stretta monetaria messa in atto dalle istituzioni globali comincia a risentirsi sull'economia che mostra i primi segnali di rallentamento. Gli addetti ai lavori restano in attesa di indicazioni dalche si apre in queste ore e proseguirà fino al 28 giugno.Sullo sfondo gli investitori si trovano a valutare il tentato ammutinamento dei mercenari del gruppo Wagner nel fine settimana in Russia e le possibili implicazioni per la guerra in Ucraina.Sul fronte macroeconomico, è atteso nel pomeriggio un aggiornamento sull'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas, secondo quanto segnalato dai dirigenti aziendali che hanno risposto al, elaborato dalla Federal Reserve di Dallas.Tra gli indici statunitensi, sosta intorno alla parità ilche si attesta a 33.732 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.348 punti. Pressoché invariato il(+0,01%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia l'(-0,08%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,64%) e(+0,42%). Il settore, con il suo -0,56%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,89%),(+0,77%) e(+0,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,55%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,54%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,52%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,50%.(+2,13%),(+1,50%),(+1,35%) e(+1,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,70%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,54%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,41%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,38%.