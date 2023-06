Positiva la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. Nel frattempo sulla piazza americana l'si muove poco sopra la parità dello 0,64.L'attenzione degli investitori resta sempre rivolta alle banche centrali. Dal forum di Sintra la presidente della BCE, Lagarde, ha ribadito che Francoforte è determinata a raggiungere i target di inflazione a qualsiasi costo. Gli addetti ai lavori si trovano così a valutare le prospettive di crescita economica sulla scia delle stretta monetaria.Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,47%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,43%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,11%) si attesta su 68,6 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +155 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,92%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,21%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,43%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,58% a 27.401 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 29.441 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,06%),(+2,44%),(+1,89%) e(+1,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,35%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,48%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,32%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+6,24%),(+2,37%),(+1,38%) e(+1,34%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,18%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,87%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,61%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,12%.