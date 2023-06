Positiva Wall Street, dati macro oltre attese. Attesa per Powell

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

informatica

materiali

Home Depot

Intel

Nike

Caterpillar

Walgreens Boots Alliance

Amgen

3M

Sirius XM Radio

Lucid

Old Dominion Freight Line

Charter Communications

Walgreens Boots Alliance

Illumina

DexCom

Amgen

(Teleborsa) - Si muove al rialzo la Borsa di New York, che mostra sulun progresso dello 0,53%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di sei ribassi consecutivi, cominciata il 16 di questo mese; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dello 0,88% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Sale il(+1,31%); sulla stessa linea, positivo l'(+0,85%).A fare da assist al listino americano contribuiscono alcuni dati macro diffusi nella sessione odierna e risultati superiori alle aspettative. Si tratta, in particolare, della fiducia dei consumatori (Conference Board) balzata ai massimi dal gennaio 2022. Bene anche l' indice S&P/Case-Shiller sui prezzi delle case e gli ordini di beni durevoli L'attenzione degli investitori resta concentrata sul, a cui prendono parte i governatori delle principali banche centrali e dove è atteso, per domani, anche l'intervento del. Intervenendo all'evento, la, ha ribadito che Francoforte è determinata a raggiungere i target di inflazione a qualsiasi costo. Gli addetti ai lavori si trovano così a valutare le prospettive di crescita economica sulla scia delle strette monetarie.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,61%),(+1,50%) e(+1,16%).Tra i(+2,02%),(+1,57%),(+1,45%) e(+1,43%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,35%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,93%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,81%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,57%),(+6,67%),(+6,33%) e(+5,62%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,35%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,28%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,69%.Tentenna, che cede lo 0,93%.