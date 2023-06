Seduta all'insegna dell'incertezza per le Borse europee, occhi a forum BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano a valutare le prospettive di crescita cinesi e le dichiarazioni sulla politica monetaria dell'eurozona. Sul primo fronte, il ha affermato che la crescita economica del paese nel secondo trimestre sarà superiore al primo e dovrebbe raggiungere l'obiettivo di crescita economica annuale di circa il 5%., presidente della BCE, ha affermato che è improbabile che la Banca centrale europea raggiunga un picco dei tassi di interesse nel prossimo futuro e non dovrebbe vacillare nella propria lotta contro l'inflazione. Secondo(Lettonia), la BCE dovrà continuare ad alzare i tassi anche dopo luglio e i mercati sbagliano ad attendersi tagli dei tassi così presto, mentre(Lituania) non si dice sorpreso di discutere in sede di consiglio direttivo un rialzo anche a settembre.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,33%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.922 dollari l'oncia. Profondo rosso per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 68,17 dollari per barile, in netto calo dell'1,72%.Invariato lo, che si posiziona a +156 punti base, con ilche si attesta al 3,86%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e senza slancio, che negozia con un -0,16%.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 29.274 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il(-0,13%); in lieve ribasso il(-0,41%).di Piazza Affari, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,63%. Positiva, che riflette un moderato aumento dell'1,16%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,95%. Composta, che cresce di un modesto +0,79%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,12%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,78%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,50%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,91%.di Milano,(+2,50%),(+1,92%),(+1,15%) e(+1,12%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,47%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,42%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,15%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,96%.