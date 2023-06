AATech verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 4,7 milioni

(Teleborsa) -, società attiva in Italia come venture tech builder innovativo nel settore dei mercati fintech e della transizione energetica, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 4,74 milioni di euro, dopo aver1,60 milioni di euro. Ildi collocamento è pari a 1,00 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 1,00 e 1,20 euro per azione).Oltre alle 4.736.500 azioni ordinarie e ai 2.040.500 warrant, sono presenti 1.344.000per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Alessandro Andreozzi (presidente e AD) convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.Ilsi attesta al 43,08% (escluse le azioni a voto plurimo), di cui 33,79% riveniente dall'aumento di capitale sottoscritto nell'ambito dell'offerta e 9,29% a seguito della cessione delle azioni ordinarie da parte di Alessandro Andreozzi nell'ambito della conversione di alcuni contratti di finanziamento convertibili stipulati con alcuni investitori.L'ammissione è prevista il, con l'inizio delle negoziazioni fissato alsu Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.è Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist.AATech, costituita nel 2019 e guidata da un gruppo di professionisti con una lunga esperienza nel settore digitale, si consolida nel mercato di riferimento prevalentemente come tech builder innovativo il cui obiettivo è, che possano diventare anche aziende autonome partecipate, sviluppandole internamente e validandone il Business Model.AATechil 60% del capitale sociale di Previon, l'88% di Brand italia, il 15,85% di Termo, il 20% di Ulixes SGR, il 10% di Aion Tech e l'1,49% di HPS. Al 31 dicembre 2022 ierano pari a 1,69 milioni di euro, mentre i ricavi consolidati proforma a 1,64 milioni di euro.