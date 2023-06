Anche Wall Street ignora il messaggio da Sintra. Chip sotto pressione

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,46% sul; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.363 punti. In lieve ribasso il(-0,3%); sulla stessa linea, in frazionale calo l'(-0,3%).Gli investitori hanno deciso di snobbare quanto dichiarato daiche hanno ribadito la necessità di continuare con le misure restrittive . In realtà già nell'ultimo periodo i mercati avevano scontato altri rialzi dei tassi di interesse, quest'anno, per contrastare un'inflazione persistente.Sullo sfondo, oltre i banchieri centrali, restano le tensioni geopolitiche tra USA e Cina. A pesare sono le indiscrezioni su una nuova possibile stretta dell'amministrazione Biden sulle esportazioni di chip per l'intelligenza artificiale alla CinaApprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,31%),(-1,01%) e(-0,66%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,84%),(+0,77%),(+0,76%) e(+0,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,00%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,64%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,42%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,93%.(+4,67%),(+3,80%),(+3,68%) e(+3,19%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,20%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,44%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,22%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,03%.