RedFish lavora a lancio SICAF con Banca Profilo per investimenti in PMI

(Teleborsa) -(RFLTC), holding di partecipazioni industriali con orizzonte di lungo periodo, sta lavorando conal lancio di una società di investimento a capitale fisso () che acquisiràin società che siano valutate pronte, in un ragionevole periodo, a quotarsi sul mercatoo a effettuare operazioni diLo si legge del documento di ammissione a Piazza Affari di RedFish, dove viene spiegato che la politica di investimento prevede che la SICAF - denominata BP RedFish SICAF - possa investire nelle. Banca Profilo metterà a disposizione la capacità di raccolta presso istituzionali e la gestione delle exit in IPO o M&A che la contraddistingue come operatore primario su medio/grandi aziende.La SICAF consentirà a RFLTC diitaliane, con una dimensione (sia in termini di fatturato che di EBITDA) superiore rispetto ai parametri che caratterizzano le sue partecipate. BP RedFish SICAF investirà prevalentemente in imprese italiane, ferma restando la possibilità di effettuare investimenti, entro le quote e nei limiti indicati nella normativa in materia di PIR Alternativi, in imprese estere.RFLTC e Banca Profilo hanno fissato, quale target della joint venture in termini diper il tramite di BP RedFish SICAF, un importo minimo pari a 40 milioni di euro. Nell'ambito di tale target di raccolta, le parti si sono impegnate a versare, ciascuno per quanto di propria competenza 10 milioni di euro a titolo di commitment (diretto o indiretto). Inoltre, si sono date reciprocamente atto che l'obiettivo dell'intera iniziativa di investimento rappresentata dalla joint venture, in termini di, è pari al 15%.RedFish LongTerm Capital ha evidenziato che èall'esercizio dell'attività di SICAF da parte di Banca d'Italia e CONSOB.