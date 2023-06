Seduta in rialzo per le Borse europee, occhi a parole banchieri centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, con gli occhi degli investitori sul, che vede come evento principale della giornata una tavola rotonda tra il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, la presidente della BCE Christine Lagarde, il governato della Bank of England Andrew Bailey e il governatore della Bank of Japan Kazuo Ueda.Ieri ha ribadito che un; in seguito, il punto di arrivo, incerto, sarà determinato da due fattori: un rallentamento della domanda abbastanza profondo da scoraggiare le imprese a trasferire i rincari sui prezzi finali e il mantenimento di aspettative di inflazione ben ancorate durante la fase di rincorsa salariale dei prossimi anni.Sul, l'Istat ha comunicato che a maggio i prezzi alla produzione dell'industria sono diminuiti del 2,3% su base mensile e del 4,3% su base annua, e che l'inflazione è scesa più delle attese al +6,4% a giugno, la BCE ha reso noto che la massa monetaria M3 dell'eurozona è salita dell'1,4% a maggio e il GFK ha detto che è in peggioramento la fiducia dei consumatori tedeschi a luglio.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,095. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,35%. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,42%) si attesta su 67,42 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +157 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,89%.avanza dello 0,82%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,66%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,86%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 27.560 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 29.609 punti.In moderato rialzo il(+0,57%); sulla stessa linea, leggermente positivo il(+0,46%).Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo del 2,89% (dopo aver approvato i nuovi target di riduzione delle emissioni).Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,47%.Buona performance per, che cresce del 2,20%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,87%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,73%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,04%, dopo l'upgrade di Jefferies a Buy),(+2,72%),(+2,30%) e(+2,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,38% (dopo il downgrade di Goldman Sachs a Sell).Preda dei venditori, con un decremento dell'1,80% (dopo il downgrade di Jefferies a Hold).Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,69%.