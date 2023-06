Wall Street cauta, aspetta Powell a Sintra

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

materiali

beni di consumo per l'ufficio

Intel

Home Depot

Boeing

Microsoft

Walgreens Boots Alliance

3M

Amgen

Lucid

Old Dominion Freight Line

Charter Communications

Globalfoundries

Walgreens Boots Alliance

Regeneron Pharmaceuticals

Illumina

Amgen

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,30%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 4.365 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,25%; come pure, leggermente negativo l'(-0,2%).L'attenzione degli investitori resta concentrata su Sintra in Portogallo dove è il grande giorno dei banchieri centrali, che si incontreranno in un panel che vedrà Andrew Bailey (BoE), Jerome Powell (Fed), Kazuo Ueda (BoJ ) e Christine Lagarde (BCE). Il numero uno dell'Eurotower ha lanciato messaggi chiari sul prossimo aumento dei tassi d'interesse a luglio.Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,99%),(-0,80%) e(-0,67%).Tra i(+2,28%),(+1,90%),(+1,87%) e(+1,82%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,34%.Senza slancio, che negozia con un -2,14%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,94%.(+9,91%),(+7,39%),(+5,03%) e(+4,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,34%.Sensibili perdite per, in calo dell'8,71%.In apnea, che arretra del 4,40%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,94%.