AATech pronta al debutto in Borsa. Andreozzi: bellissimo risultato per ecosistema innovazione

(Teleborsa) - "La, non solo per il nostro gruppo ma. Gli investitori, credono nel nostro progetto e nel nostro modello di business, fondato sulla tecnologia e sulla spinta verso la sostenibilità. Crediamo che sul risultato abbia influito la fiducia nella competenza della nostra squadra, fatta di professionisti con una lunga esperienza sul campo in Italia e all'estero". Lo ha affermatodi AATech, commentando l' ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan "La quotazione in Borsa per AATech èvolto a consolidare il nostro gruppo nel ruolo di protagonista a livello nazionale - ha aggiunto Andreozzi - continueremo a investire nelle nostre piattaforme e nella qualità della nostra offerta, per soddisfare una clientela sempre più esigente, che sarà la prima a trarne vantaggio. Siamo pronti a cavalcare l’onda delle tecnologie del futuro e puntiamo a farlo anche attraverso acquisizioni mirate di partner tecnologici".La società ha spiegato che l' operazione ha visto la partecipazione diche hanno apprezzato il posizionamento di mercato, la bontà del modello di business, il track record e la credibilità del management.Il controvalore complessivo delleè pari a 1.600.500 euro, con le 1.600.500 azioni ordinarie che sono state collocate a 1,00 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 1,00 e 1,20 euro per azione). Ilammonta a 3.040.250 euro ed è composto da 6.080.500 azioni di cui 4.736.500 azioni ordinarie e 1.344.000 azioni a voto plurimo (che danno diritto a 3 voti per ciascuna azione), queste ultime non oggetto di ammissione alle negoziazioni e di titolarità di Alessandro Andreozzi. Laall'avvio delle negoziazioni è quindi di circa 4,7 milioni di euro.Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, AATech èIntegrae SIM in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, dallo studio legale DWF LLP in qualità di Advisor Legale, da Nexia Audirevi per le attività di Revisione, Tax.