Gas Plus, assemblea approva bilancio e dividendo di 5 centesimi

Gas Plu

(Teleborsa) - L'dis, quotato su Euronext Milan e il quarto produttore italiano di gas naturale, ha deliberato l'al 31 dicembre 2022 di Gas Plus S.p.A. che si è chiuso con una perdita di 8.721.784 euro, dopo aver preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, che si è chiuso con un utile netto di 3.351 migliaia di euro. Inoltre, è stata decisa la copertura della perdita d'esercizio con utilizzo per pari importo della riserva utili a nuovo.I soci hanno deliberato la, al lordo delle ritenute di legge, dell'importo unitario di 5 centesimi di euro per ciascuna delle azioni (al netto delle azioni proprie) in circolazione, tramite l'utilizzo per 2.178.647,15 euro della riserva utili portati a nuovo. Il dividendo sarà pagato a decorrere dal 2 agosto 2023 (payment date), con stacco cedola n. 10 in data 31 luglio 2023 (ex date) e con data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso il 1° agosto 2023 (record date).Infine, l'assemblea ha deliberato in senso favorevole sullae sui compensi corrisposti, e integrato il: nomine di Gloria Francesca Marino, Sindaco Effettivo, e Claudia Turchet, Sindaco Supplente."Con riferimento ai contributi straordinari posti a carico dei produttori di gas nel nostro paese, auspichiamo che venga accolta la proposta di moratoria formulata oggi da Confindustria - ha commentato l'- Questo sia per disporre di una maggior quota dell'autofinanziamento annuale - generato dalle attività soggette - con cui assolvere a tali pagamenti, sia per rendere possibile una trasparente revisione dell’incidenza complessiva di tali contribuzioni".