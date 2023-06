Milano marcia in positivo tra mercati europei più cauti

Stellantis

Renault

Tenaris

Jefferies

Saipem

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Stellantis

Tenaris

Saipem

Unicredit

CNH Industrial

Mondadori

Bff Bank

Juventus

Piaggio

GVS

Ascopiave

MARR

Mutuionline

(Teleborsa) -, che fa meglio degli altri mercati del Vecchio Continente. Ieri leal forum BCE in Portogallo. In particolare, la presidente della BCE Christine Lagarde ha rafforzato le aspettative per un rialzo dei tassi a luglio e il presidente della Fed Jerome Powell ha spiegato che c'è la possibilità di aumenti consecutivi dei tassi. Powell è tornato a ripetere questa mattina che "una forte maggioranza dei partecipanti al Federal Open Market Committee (FOMC) prevede che sarà opportuno aumentare i tassi di interesse due o più volte entro la fine dell'anno".Sul fronte macroeconomico, ia giugno sono aumentati dell'1,9% su base annua, al di sotto della soglia del 2% per la prima volta da marzo 2021, l'indice composito di è calato per il secondo mese portandosi a 95,3 punti a giugno da un precedente 96,4, un minimo da novembre 2022, e l' è tornata a salire a giugno, risultando superiore alle attese.Suldi(dopo cheha migliorato l'outlook per l'intero anno 2023 in seguito al successo dei nuovi lanci),(dopo l'avvio di copertura con Buy da parte di) e(dopo l'aggiudicazione di due nuovi contratti dal valore complessivo di circa 1 miliardo di dollari).L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,18%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.911,5 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%.Avanza di poco lo, che si porta a +160 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,95%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, sottotonoche mostra una limatura dello 0,34%, e composta, che cresce di un modesto +0,63%.continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 27.897 punti, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 29.951 punti.In frazionale progresso il(+0,23%); con analoga direzione, poco sopra la parità il(+0,38%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,84%),(+3,16%),(+2,27%) e(+2,16%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,74%.Tra i(+3,14%),(+2,96%),(+2,34%) e(+1,94%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,89%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,26%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,13%.