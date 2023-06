Seduta all'insegna del toro a New York trainata dalle banche

Dow Jones

(Teleborsa) -, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,77%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.395 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,11%); in frazionale progresso l'(+0,28%).(+1,59%),(+1,17%) e(+0,78%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,44%, si attesta come peggiore del mercato.Le hanno tutte superato gli, dimostrando di essere in grado di resistere a una grave recessione. "I risultati confermano che il sistema bancario rimane forte e resiliente", ha affermato il vicepresidente della Fed per la supervisione Michael Barr. È importante ricordare che solo le banche più grandi sono tenute a sostenere questi test e che i problemi degli scorsi mesi hanno riguardato banche di medie dimensioni e regionali.Sul fronte delleha registrato una perdita minore del previsto nel terzo trimestre, grazie alla domanda per i suoi chip di memoria dalle applicazioni spinte dall'intelligenza artificiale.ha comunicato un profitto rettificato a a sorpresa nel primo trimestre.Tra leha ricevuto un avviso didal Nasdaq, pochi giorni dopo che la società ha presentato istanza di fallimento, eha annunciato l'acquisizione diper sviluppare trattamenti per il diabete.Diverse notizie interessanti dai. Il prodotto interno lordo statunitense è aumentato a un tasso annualizzato del 2,0% nel primo trimestre (rivisto al rialzo rispetto alla lettura dell'1,3% comunicata il mese scorso), mentre sono diminuite le nuove richieste di sussidio alla disoccupazione.Tra i(+3,47%),(+3,09%),(+2,83%) e(+1,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,33%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,19%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,94%.(+7,20%),(+5,77%),(+2,58%) e(+2,14%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,24%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,11%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,97%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,54%.