Wall Street poco mossa. Focus su banche dopo stress test

(Teleborsa) -, dopo che ie l'uscita di alcune. Le principali banche USA hanno tutte superato gli stress test annuali, dimostrando di essere in grado di resistere a una grave recessione. "I risultati confermano che il sistema bancario rimane forte e resiliente", ha affermato il vicepresidente della Fed per la supervisione Michael Barr. È importante ricordare che solo le banche più grandi sono tenute a sostenere questi test e che i problemi degli scorsi mesi hanno riguardato banche di medie dimensioni e regionali.Sul fronte delleha registrato una perdita minore del previsto nel terzo trimestre, grazie alla domanda per i suoi chip di memoria dalle applicazioni spinte dall'intelligenza artificiale.ha comunicato un profitto rettificato a a sorpresa nel primo trimestre.Tra leha ricevuto un avviso didal Nasdaq, pochi giorni dopo che la società ha presentato istanza di fallimento, eha annunciato l'acquisizione diper sviluppare trattamenti per il diabete.Diverse notizie interessanti dai. Il prodotto interno lordo statunitense è aumentato a un tasso annualizzato del 2,0% nel primo trimestre (rivisto al rialzo rispetto alla lettura dell'1,3% comunicata il mese scorso), mentre sono diminuite le nuove richieste di sussidio alla disoccupazione.Ieri, in una tavola rotonda al forum della BCE a Sintra, ha detto che la politica monetaria non è stata in territorio restrittivo molto a lungo, quindi non ha ancora dispiegato completamente i suoi effetti. Stamattina è tornato a ripetere che "una forte maggioranza dei partecipanti al Federal Open Market Committee (FOMC) prevede che saràentro la fine dell'anno.Per quanto riguarda lesoffre un downgrade da parte di KeyBanc a "sector weight" da "overweight",un downgrade da parte di Credit Suisse a "neutral" da "outperform".Guardando ai, ilsta mettendo a segno un +0,22%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.380 punti. Sulla parità il(+0,01%); come pure, senza direzione l'(+0,12%).